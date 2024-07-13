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Вышел дублированный тизер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» от Marvel

Вышел дублированный тизер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» от Marvel
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На этой неделе компания Marvel опубликовала дебютный тизер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». Теперь на канале Kinoman вышла дублированная на русский язык версия ролика.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в красного Халка.

Премьера новой картины о Первом Мстителе состоится 14 февраля 2025 года.

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