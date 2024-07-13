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1ceN1ce — о Riyadh Masters: BB Team умудряются играть тяп-ляп, и непонятно, в чём дело

Комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков после третьего дня группового этапа турнира Riyadh Masters по Dota 2 оценил для «Чемпионата» промежуточные шансы коллективов на выход в плей-офф.

Так, в группе А вчера не произошло серьёзных изменений, и всё решится в сегодняшних и завтрашних играх.

У команд осталось по два матча, и каждое поражение 0:2 может привести к невыходу из группы. Образовалась четвёрка лидеров, к которой свой рывок сделали Falcons. А вот Blacklist единственные проиграли все четыре карты, и в случае поражения от HEROIC вылетят вне зависимости от результата последнего матча. Даже ничья может пагубно сказаться, так как последний матч у них с Team Spirit.

В параллельной подгруппе серьёзные трудности испытывают российская BetBoom Team и Xtreme Gaming из Китая.

Неожиданными лидерами оказались Tundra и Entity, лишь следом Liquid, Xtreme и BB Team, которые умудряются играть тяп-ляп. И непонятно, в чём дело: то ли отдохнули много, то ли не могут нащупать игру и пока не разогнались. Но пока будут думать, уже сегодня могут в случае поражения потерять шансы на верхнюю сетку. Так что этот день будет крайне важным для всех — да и могут ли быть неважные матчи на таком крупном турнире?

В качестве одного из лучших персонажей на турнире Даниил выделил Ember Spirit:

Раз уж я начал выделять какого-то героя почти каждый день турнира, то обратил бы свой взор на Эмбера с потрясающим винрейтом на групповом этапе — 13 побед за 16 игр.

Riyadh Masters 2024 проходит с 4 по 21 июля в Эр-Рияде в рамках Esports World Cup 2024. Все матчи в прямом эфире на русском языке можно посмотреть на Okko, Twitch и YouTube.