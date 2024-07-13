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Добыча артефактов и деревянное копьё — на новых скриншотах российского ММО-шутера Pioner

Добыча артефактов и деревянное копьё — на новых скриншотах российского ММО-шутера Pioner
Аудио-версия:
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Недавно разработчики российского ММО-шутера Pioner из студии GFA GAMES провели сессию закрытого тестирования игры. В связи с этим авторы решили поделиться рядом скриншотов, которые были сделаны в рамках мероприятия.

Товарищи, мы видим ваш запрос на большее количество материала из игры! В связи с этим делимся скриншотами с закрытых тестирований PIONER.

Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на регионы различных размеров. По сюжету геймеры будут исследовать некие «Синие приливы» — мощные выбросы энергии со станции.

Релиз Pioner состоится в 2024 году. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Новые скриншоты

Фото: GFA GAMES

Фото: GFA GAMES

Фото: GFA GAMES

Фото: GFA GAMES

Фото: GFA GAMES

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