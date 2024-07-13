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По «Каратэ-пацану» выйдет олдскульный экшен

По «Каратэ-пацану» выйдет олдскульный экшен
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Студия GameMill Entertainment анонсировала стильный олдскульный экшен The Karate Kid Street Rumble — он выполнен по мотивам легендарной ленты «Каратэ-пацан». Также авторы опубликовали первый трейлер проекта. В ролике были показаны различные локации, персонажи и противники.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат GameMill Entertainment.

Ростер играбельных бойцов в The Karate Kid Street Rumble будет состоять из Дэниэля ЛаРуссо, мистера Мияги, Элли Миллса и других персонажей оригинального «Каратэ-пацана». В игре появится мультиплеерный локальный кооператив до четырёх человек.

Пользователи смогут исследовать 12 уровней, а также сразиться с Джонни Лоуренсом, Джоном Кризом, Терри Сильвером и героями оригинальной картины.

Релиз The Karate Kid Street Rumble состоится 20 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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