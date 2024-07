В Escape from Tarkov: Arena добавили новый режим в стиле Counter-Strike

На этой неделе разработчики Escape from Tarkov: Arena выпустили для шутера патч 0.1.9.0. Апдейт привнёс в тайтл новый режим под названием BlastGang: в нём одной команде необходимо заложить и взорвать бомбу, а другой любым способом не допустить этого.

Также авторы внесли небольшие корректировки в баланс и другие аспекты. Сыграть в BlastGang можно будет на картах Порт 5, Стадион и Вокзал.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Коротко о главном

Внесены изменения в коллайдеры бронепластин;

В игру добавлена локация Вокзал;

Изменены лимиты количества игроков на локациях для режима LastHero;

Теперь игрокам доступны стартовые пресеты Tier 3 в каждом классе со старта;

Внесены балансировочные правки в несколько пресетов.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov.