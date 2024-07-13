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Team Spirit сыграла вничью пять матчей подряд на Riyadh Masters 2024 по «Доте»

Team Spirit сыграла вничью пять матчей подряд на Riyadh Masters 2024 по «Доте»
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Русскоязычный состав Team Spirit по Dota 2 в пятый раз подряд завершил матч групповой стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 со счётом 1:1.

После стартовой победы над Falcons «драконы» играют только вничью — сегодня команда Айрата Silent Газиева разошлась миром с азиатской пятёркой Aurora Gaming.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа A
13 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 1
Aurora

Все остальные матчи тура в группе А также завершились вничью, что позволило Team Spirit остаться в группе лидеров. Сейчас первое место делят четыре команды с одинаковой статистикой по картам 7–5.

Фото: Liquipedia

Заключительный тур группового этапа Riyadh Masters 2024 пройдёт завтра, 14 июля — Team Spirit сыграет против Blacklist International. В верхнюю сетку плей-офф выходят четыре лучших команды, в нижнюю — пятое и шестое места.

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