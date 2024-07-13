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Игроку российской BB Team стало плохо на Riyadh Masters по Dota 2 — MieRo увели со сцены

Матч групповой стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 в Саудовской Аравии между BetBoom Team и PSG.Quest был прерван — хардлайнеру российской команды Матвею MieRo Васюнину стало плохо.

При счёте 1:0 по картам в пользу BB Team коллектив поставил паузу, а игрока увели со сцены.

Позже менеджер коллектива Лука Lukawa Насуашвили разъяснил ситуацию в личных соцсетях.

Матвею стало фигово во время игры. Пошла кровь из носа, давление начало прыгать, голова чуть-чуть закружилась. Организаторы очень помогли. Врач сразу оперативно всё измерил, помог. Матвей сходил в туалет, умылся, игру продолжили. Поэтому надеемся, что со здоровьем всё будет хорошо.

После эпизода встреча продолжилась, но BetBoom Team проиграла вторую карту и завершила серию вничью — 1:1. Российская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф перед последним матчем, который состоится завтра.