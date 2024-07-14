Хронометраж фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона составит 1 час 44 минуты — инсайдер

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На этой неделе инсайдер Cryptic HD QUALITY сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что хронометраж картины «Битлджус 2» Тима Бёртона составит 1 час 44 минуты. Если информация действительно подтвердится, то сиквел будет на 12 минут длиннее оригинала.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. К главной роли вернулся Майкл Китон.

Также в фильме сыграли Моника Беллуччи (жена Битлджуса), Вайнона Райдер (Лидия), Кэтрин О’Хара (Делия), Дженна Ортега (Астрид, дочь Лидии) и Уиллем Дефо (детектив-призрак). Сценарий написали Альфред Гоф и Майлз Миллар — ранее они вместе работали над «Уэнсдей» и «Тайнами Смолвиля».

Премьера ленты состоится 6 сентября в кинотеатрах по всему миру.