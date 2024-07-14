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Трейлер GTA 6 собрал рекордные 200 млн просмотров

Трейлер GTA 6 собрал рекордные 200 млн просмотров
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На этой неделе счётчик просмотров на дебютном трейлере GTA 6 пробил отметку в 200 млн. Для достижения такой рекордной цифры ролику понадобилось семь месяцев — теперь это самое популярное видео Rockstar Games на YouTube.

Для сравнения: первый трейлер GTA 5 за 12 лет собрал только 111 млн просмотров. Трейлеры остальных проектов Rockstar Games и рядом не стоят по уровню ажиотажа с играми серии GTA.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Согласно официальной информации от Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series. После этого игра наверняка доберётся и до ПК. Новостей о шестой части франшизы не было уже больше полугода.

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