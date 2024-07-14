Расписание последнего дня групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2

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Сегодня, 14 июля, завершится групповой этап международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

В рамках данного игрового дня станут известны все команды, которые покинут турнир по итогам групповой стадии, а также определятся участники плей-офф.

Расписание игр Riyadh Masters 2024 на воскресенье, 14 июля:

15:30. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Южная Америка);

15:30. Группа A, Aurora (Таиланд) — Gaimin Gladiators (Европа);

15:30. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — Team Spirit (Россия) ;

; 15:30. Группа A, LGD Gaming (Китай) — OG (Европа);

18:15. Группа B, Team Liquid (Швеция) — Entity (Европа);

18:15. Группа B, Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 18:15. Группа B, MOUZ (Европа) — PSG Quest (Ближний Восток);

18:15. Группа B, WBG.XG (Китай) — beastcoast (Перу).

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.