ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр Riyahd Masters 2024 на 14 июля (Рияд по Доте)

Расписание последнего дня групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 июля, завершится групповой этап международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

В рамках данного игрового дня станут известны все команды, которые покинут турнир по итогам групповой стадии, а также определятся участники плей-офф.

Расписание игр Riyadh Masters 2024 на воскресенье, 14 июля:

  • 15:30. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Южная Америка);
  • 15:30. Группа A, Aurora (Таиланд) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 15:30. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — Team Spirit (Россия);
  • 15:30. Группа A, LGD Gaming (Китай) — OG (Европа);
  • 18:15. Группа B, Team Liquid (Швеция) — Entity (Европа);
  • 18:15. Группа B, Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 18:15. Группа B, MOUZ (Европа) — PSG Quest (Ближний Восток);
  • 18:15. Группа B, WBG.XG (Китай) — beastcoast (Перу).

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

Материалы по теме
Team Spirit сыграла вничью пять матчей подряд на Riyadh Masters 2024 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android