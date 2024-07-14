Про-игрок в Dota 2 был оштрафован на $ 8 тыс. на топ-турнире за «щелбан» оппоненту

Капитан Entity Дмитрий Fishman Полищук получил штраф в размере $ 8 тыс. за то, что дал «щелбан» игроку команды Tundra Esports Эдгару 9Class Налтакяну на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

11 июля перед стартом матча Entity — Tundra Esports, который проходил в рамках групповой стадии Riyadh Masters 2024, произошёл конфликт между игроками двух команд Дмитрием Полищуком и Эдгаром Налтакяном. По итогам данного спора капитан Entity был оштрафован на $ 8 тыс.

Вскоре 9Class сообщил, что Fishman оскорблял его на сцене, а также «дал щелбан» и «дёрнул за плечо». Эдгар признался, что его это удивило, однако представители турнирного оператора ESL оперативно разрешили проблему, после чего Полищук не подходил к Налтакяну.

Позже капитан Entity также высказался о ситуации. По его словам, конфликт начался задолго до Riyadh Masters 2024, когда игрок Tundra Esports начал оскорблять Fishman в матчмейкинге Dota 2 и у себя на трансляции. Из-за этого Дмитрий действительно подошёл к Эдгару на турнире и дал ему «щелбан». Полищук признаётся, что «не должен был опускаться до уровня 9Class».

После этого представители организаторов соревнования хотели забанить Фишмана за «физический абьюз», однако в итоге решили ограничиться штрафом. Капитан Entity считает, что он допустил ошибку, но 9Class поступил «максимально некрасиво» и «спровоцировал» его.