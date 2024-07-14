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Стример ibai установил рекорд Twitch — 3,7 млн зрителей онлайн

Стример ibai установил рекорд Twitch — 3,7 млн зрителей онлайн
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Недавно стример ibai в очередной раз установил рекорд по онлайну на Twitch — его последний прямой эфир собрал 3,7 млн зрителей. Достичь настолько высокой планки контентмейкеру удалось, организовав боксёрский турнир La Velada Del Año.

Мероприятие проходило на стадионе «Бернабеу» в Мадриде. Причём на церемонии открытия турнира выступили Will Smith, David Bisbal, Julieta Venegas, Bizarrap, Young Miko и другие звёзды.

Видео доступно на Twitch-канале ibai. Права на видео принадлежат ibai.

У ibai на Twitch более 17 млн подписчиков — это один из самых популярных стримеров на платформе. Тем временем запись La Velada Del Año набрала уже свыше 95 млн просмотров.

ibai и испаноязычное сообщество ещё раз вошло в историю. Вы настоящие легенды интернета.
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