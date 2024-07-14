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Hamster Kombat про хомяка не работает в «Телеграме» 14 июля — появляется ошибка входа

Игра Hamster Kombat про хомяка столкнулась со сбоями по всему миру
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Утром 14 июля популярная криптоигра Hamster Kombat столкнулась с крупным сбоем. Пользователи Сети начали сообщать о невозможности зайти в игру из-за «Ошибки входа» на ПК и мобильных платформах в «Телеграме» — проблема затронула не только Россию и страны СНГ, но и другие государства.

Разработчики Hamster Kombat уже прокомментировали ситуацию. Они заявили, что в курсе проблемы и уже пытаются её решить, как можно скорее восстановив доступ к игре. Однако спустя несколько часов в проект всё ещё невозможно зайти — некоторые недобросовестные пользователи Сети даже начали предлагать услуги по восстановлению работоспособности программы.

Hamster Kombat — популярный кликер в «Телеграме», набравший популярность летом 2024 года. В нём необходимо нажимать на виртуального хомяка, проходить шифры и собирать комбо-карточки для заработка валюты, которую можно будет обменять на реальные деньги после выхода проекта на биржу.

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