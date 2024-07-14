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«Нельзя распускать руки»: сообщество Dota 2 — о конфликте игроков на Riyadh Masters 2024

На топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 произошёл конфликт между капитаном команды Entity Дмитрием Fishman Полищуком и игроком Tundra Esports Эдгаром 9Class Налтакяном. Первый получил штраф $ 8 тыс. за то, что дал «щелбан» второму из-за оскорблений в интернете. Сообщество «Доты» поделилось мыслями о произошедшем.

Тренер 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов считает, что Фишман своим поступком мог подставить всю команду Entity:

Какая бы ни была предыстория, нельзя распускать руки, тем более на турнире. Ты профессиональный «дотер» и пример для подражания. [...] Ещё повезло, что коллектив с турнира не сняли. Фишман подставил всю команду, а это я не одобряю. Ответственность — отличие взрослого от ребёнка.

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов также полагает, что распускать руки — это последнее дело:

Крайне не люблю, когда распускают руки. Вы сами решайте, кого поддержать и на чью сторону встать. Мне же кажется, что, каким бы плохим человек ни был в ваших глазах, можно порой так сильно переусердствовать в попытке его наказать, что самому стать при этом таким же или даже хуже.

Двукратному чемпиону The International Мирославу Mira Колпакову из Team Spirit стало интересно, продолжился ли конфликт в реальной жизни в случае, если бы вместо Эдгара оппонентом Дмитрия был киберспортсмен Богдан Iceberg Василенко, известный тем, что ранее профессионально занимался боксом.

Интересно, а если бы вместо 9Класса был Айсберг, ситуация закончилась бы в интернете? Или щелбан тоже бы Богдану залетел с последующим отъездом в нокаут?

А бывший киберспортсмен Максим Shachlo Абрамовских, в свою очередь, обратил внимание на конфликтность 9Class:

Я, конечно, ни на что не намекаю, но с Фишманом я попадался в пабликах стабильно на протяжении пяти-шести лет и ни разу не видел, чтобы он кого-то провоцировал или оскорблял. С 9Классом я попался всего один раз, и он меня знатно оскорбил просто в проигрышной игре, где я молча сидел. Вот такая вам статистика, выводы делайте сами.