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«Даже мои дети смотрели «Дэдпула»: Райан Рейнольдс — о рейтинге «Дэдпула и Росомахи»

«Даже мои дети смотрели «Дэдпула»: Райан Рейнольдс — о рейтинге «Дэдпула и Росомахи»
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26 июля состоится мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — единственного кинокомикса Marvel в 2024 году. Это будет первый фильм в супергеройской киновселенной с рейтингом «18+», хотя остальные картины были с рейтингом «12+», однако создатели ленты об этом не переживают.

Как рассказал исполнитель главной роли Райан Рейнольдс, многие дети смотрели первые две части и их не смутили жестокость и ненормативная лексика Дэдпула. Актёр отметил, что даже его дети смотрели «Дэдпула» и «Дэдпула 2».

Очень много детей смотрели «Дэдпула» и «Дэдпула 2». Даже мои дети. И они вышли с сеанса покалеченными. Но «Дэдпул» не получал рейтинг «18+» просто потому, что это Дэдпул. Во многом дело в персонаже — он очень грубый. Его мозг как недоеденный омлет внутри черепа семилетнего ребёнка.

«Дэдпул и Росомаха» станет частью пятой фазы киновселенной Marvel. Уже в феврале компания выпустит ещё одну картину во франшизе — «Капитан Америка: Дивный новый мир».

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