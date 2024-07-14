ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это большая ошибка»: бывший капитан G2 — о подписании Snax в качестве нового лидера

«Это большая ошибка»: бывший капитан G2 — о подписании Snax в качестве нового лидера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан состава G2 Esports по Counter-Strike 2 Расмус HooXi Нильсен в датском подкасте под названием Bootcamp прокомментировал своё исключение из коллектива. Перевод слов киберспортсмена был опубликован на Reddit.

Как сообщается в источнике, датский про-игрок знал, что ему могут найти замену, ещё перед стартом турнира BLAST Premier: Spring Final 2024. При этом он всё равно огорчён тем, как его перевели в запас, так как это было сделано очень поздно и HooXi не мог найти себе новый коллектив. Но, несмотря на всё это, присоединение к G2 — это лучший опыт в его жизни, как признался киберспортсмен.

Кроме этого, Нильсен считает, что подписание Януша Snax Погоржельски в качестве нового капитана команды — это «большая ошибка». HooXi предполагает, что новый коллектив он найдёт лишь после следующего мэйджора по Counter-Strike 2.

Материалы по теме
«В моменте я точно был огорчён»: бывший капитан G2 — об исключении из команды
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android