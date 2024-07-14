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«Всё очень запутанно»: LanigirO — о последнем дне групп Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Комментатор Александр LanigirO Потапов специально для «Чемпионата» оценил расклад сил в группах топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 перед финальным днём второй стадии соревнования.

Сначала кастер порассуждал о возможном развитии событий в группе B:

Вчера мы разобрались с половиной группы Б. Там известны три участника плей-офф верхней сетки (Tundra, Entity, Liquid) и команда, которая покинет турнир, – Mouz.

Конечно, в зависимости от результатов оставшихся матчей могут случиться переигровки, например, между beastcoast и BB за выживание на турнире или между Xtreme и Quest за выход в верхнюю сетку (тут это очень маловероятно).

Мне кажется, что как раз первую переигровку мы с вами тут и увидим.

Что касается группы A, здесь ситуация гораздо сложнее:

А вот в группе А всё намного интереснее, потому что вчера вообще все игры там закончились со счётом 1:1, а это значит, что положение команд не изменилось вообще никак! Там всё ещё потенциально может вылететь кто угодно!

Скорее всего, одной из команд тут станет Blacklist. Им для выхода из красной зоны нужна победа или хотя бы ничья при условии, что HEROIC и LGD не наберут ни одного очка, а такое может случиться. И тогда мы будем наблюдать переигровки на три команды за то, чтобы остаться на турнире.

При этом Aurora, обыграв GG, может претендовать на выход в верхнюю сетку, а проиграв – на вылет с турнира.

И так с большинством команд. Всё очень запутанно. И возможных результатов в этой группе много. Тем интереснее за ней следить!

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 21 июля в Саудовской Аравии. Следить за ходом турнира с призовым фондом $ 5 млн можно на трансляциях Okko.