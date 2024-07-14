Умерла актриса Шеннен Доэрти, звезда «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210»

14 июля стало известно о смерти американской актрисы Шеннен Доэрти. Женщине было 53 года, последнее время она боролась с раком молочной железы.

Свою карьеру Шеннен Доэрти начала в 1980-х, снимаясь в эпизодических ролях в небольших телесериалах. Известность к актрисе пришла после участия в популярнейшем американском шоу «Беверли-Хиллз, 90210», где девушка исполняла роль Бренды Уолш. В 1998 году Шеннен также сыграла одну из главных ролей в мистическом сериале «Зачарованные» — девушку по имени Пруденс Холливелл. После трёх сезонов она покинула проект, её заменила Роуз Макгоуэн.

За свою карьеру Шеннен сыграла более чем в 40 проектах, среди которых «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ривердэйл» и «Взрывная игра». Последней ролью женщины стала игра в комедии «Как заключить сделку с дьяволом», производство которой было завершено в июне 2024 года.