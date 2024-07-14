Фильм «Финист. Первый богатырь» станет началом трилогии

Уже 1 января 2025 года состоится премьера фильма «Финист. Первый богатырь» — фэнтезийного приключения, основанного на русских народных сказках. Как рассказал генеральный директор All Media Company и продюсер Георгий Шабанов, лента может стать полноценной трилогией. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По словам Шабанова, авторы картины уже задумывают фильм частью франшизы, которую они планируют развивать. Никаких конкретных планов при этом продюсер не озвучил.

На Новый год мы выходим с фильмом «Финист. Первый богатырь». Если кто смотрел всю вселенную, то там во второй части появляется Финист Ясный Сокол, и вот теперь он становится главным героем. И это мы тоже планируем как трилогию. Мы планируем развивать эту франшизу.

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.