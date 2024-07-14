Малазийская Selangor Red Giants стала чемпионом MLBB Mid Season Cup 2024

Команда Selangor Red Giants из Малайзии выиграла турнир MLBB Mid Season Cup 2024 в рамках Кубка мира по киберспорту в Саудовской Аравии.

В финале коллектив с минимальным счётом 4:3 переиграл действующих чемпионов мира — филиппинскую Falcons AP.Bren. Помимо трофея, Selangor Red Giants получит главный приз в размере $ 1 млн. В свою очередь, AP.Bren выиграла полмиллиона долларов.

Третье место в рамках турнира поделили филиппинская Liquid Echo и NIP Flash из Индонезии, они получат по $ 200 тыс. Российская Team Spirit не смогла выйти в плей-офф, заняв 9–12-е место.

Сетка плей-офф MLBB Mid Season Cup 2024 Фото: Liquipedia

Всего на Esports World Cup 2024 в Эр-Рияде проходят турниры по 20 популярным киберспортивным играм, а общий призовой фонд составляет рекордные $ 60 млн.