ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы франшизы «Гадкий я» превысили $ 5 млрд

Сборы франшизы «Гадкий я» превысили $ 5 млрд
Комментарии

По итогам вторых выходных сборы мультфильма «Гадкий я 4» преодолели отметку в $ 400 млн. Четвёртая часть знаменитой серии уже окупилась и начала приносить создателям прибыль — бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

Таким образом, франшиза студии Illumination официально перешла порог в $ 5 млрд сборов. В неё входят не только четыре части знаменитой серии мультфильмов, но и культовые «Миньоны» — третья часть истории о маленьких помощниках Грю выйдет в 2027 году.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Наш обзор
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android