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Сборы «Головоломки 2» превысили $ 1,35 млрд — «Братья Супер Марио» уже близко

Сборы «Головоломки 2» превысили $ 1,35 млрд — «Братья Супер Марио» уже близко
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По итогам месяца проката сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,35 млрд. Новая работа Pixar ранее уже обошла в прокате «Холодное сердце» и заняла третью строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

Сейчас «Головоломка 2» вплотную приблизилась к показателям «Братьев Супер Марио в кино» — лента обойдёт работу Illumination уже на следующей неделе.

Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории

  1. «Холодное сердце 2» — $ 1,451 млрд
  2. «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,361 млрд
  3. «Головоломка 2» — $ 1,350 млрд
  4. «Холодное сердце» — $ 1,274 млрд
  5. «Суперсемейка 2» — $ 1,242 млрд.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера ленты состоялась 14 июня.

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