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«В общем, очень крутой турнир»: EZH1K — о чемпионате мира по MLBB

Киберспортивный комментатор Владимир EZH1K Георгиевский специально для «Чемпионата» поделился впечатлениями от топ-турнира MLBB Mid Season Cup 2024 по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Кастер высоко оценил чемпионат мира по MLBB, отдельно отметив выступление победителей из Selangor Red Giants:

В целом я максимально доволен этим турниром, кроме вылета Team Spirit. Очень понравилось выступление SRG. Они большие молодцы. Хочу поздравить весь малазийский регион с победой. Впервые за очень долгое время у нас на международном чемпионате выиграли не Индонезия и не Филиппины, что является сенсацией. В общем, очень крутой турнир. Всё было здорово. И я надеюсь, что следующий турнир MWI, женский чемпионат мира, будет настолько же здоровским. Ну и ждём Rise of Legends, ждём MCC и ждём M6.

Турнир MLBB Mid Season Cup 2024 по MLBB прошёл в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup c 28 июня по 14 июля. В рамках соревнования 23 команды разыграли призовой фонд, превышающий $ 3 млн.