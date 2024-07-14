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Результат матча Team Spirit — Blacklist International на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Российская Team Spirit вышла в верхнюю сетку плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская Team Spirit завершила последнюю серию в групповой стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

В последнем противостоянии группового этапа «спириты» столкнулись с филиппинской Blacklist International. Матч завершился со счётом 1:1, что позволило Team Spirit гарантировать слот в верхней сетке плей-офф чемпионата в Эр-Рияде.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа B
14 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Tundra Esports
Окончен
1 : 1
BetBoom Team

По итогам второго этапа соревнования Team Spirit заняла второе место в группе A, а топ-1 достался ближневосточной Team Falcons. Что касается Blacklist International, проигравшей эту серию, филиппинцы заняли последнее место в группе и покинули ивент.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках чемпионата 20 команд борются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

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