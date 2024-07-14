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Результат матча BetBoom Team — Tundra Esports на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

BetBoom Team гарантировала себе слот в нижней сетке плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российский коллектив BetBoom Team прошёл в плей-офф международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

В финальной серии групповой стадии команда из России встретилась с Tundra Esports, капитаном которой является бывший игрок BB Team Иван Pure Москаленко. В драматичной развязке BetBoom Team удалось вырвать победу на второй карте и завершить серию со счётом 1:1.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа B
14 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Tundra Esports
Окончен
1 : 1
BetBoom Team

Данная ничья позволила российской команде выйти в нижнюю сетку плей-офф и продолжить борьбу на турнире в Эр-Рияде. Ранее в верхнюю сетку плей-офф из группы A также вышла российская Team Spirit.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

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