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«Дальше по сценарию выход в финал»: тренер 1win — о Team Spirit на Riyadh Masters по Доте

Тренер 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов специально для «Чемпионата» оценил перспективы Team Spirit на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2, а также высказался о проблемах BetBoom Team на соревновании.

Несмотря на шесть ничьих у Team Spirit в группе, наставник 1win всё равно верит, что «драконы» доберутся до гранд-финала турнира Riyadh Masters 2024:

Базовые «спириты» в группе — «раскликались» и прошли в верхнюю сетку. Дальше по сценарию выход в финал.

Что касается BetBoom Team, которая оказалась в одном шаге от вылета с ивента, Тимур считает, что коллективу не хватает командной игры:

Командные действия на слабом уровне. Как будто игроки не понимают, как выигрывать. А так, не считая этого турнира, в этом сезоне они вроде неплохо выступали.

По итогам групповой стадии чемпионата Riyahd Masters 2024 по Dota 2 российская Team Spirit вышла в верхнюю плей-офф, а BetBoom Teaem — в нижнюю.