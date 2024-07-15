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Композитор «Соника в кино 3» назвал фильм «захватывающим и интересным»

Композитор «Соника в кино 3» назвал фильм «захватывающим и интересным»
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Композитор «Соника в кино 3» Junkie XL в свежем интервью немного поговорил про грядущий проект. По словам Junkie, он уже завершил свою работу над проектом и полностью его посмотрел.

Композитор отметил, что картина получилась «захватывающей и интересной». Какими-либо другими деталями он не поделился, но выразил уверенность в том, что лента понравится фанатам первых двух частей.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою придут Эми и кот Биг.

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года.

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