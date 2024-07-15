Фанаты ещё не угадали, кого именно в «Капитане Америка 4» играет Джанкарло Эспозито

Джанкарло Эспозито стал одним из актёров, сыгравших в новой части «Капитана Америка». Несмотря на это, фанаты всё ещё не угадали, образ какого персонажа достался актёру. Об этом Эспозито рассказал сам.

Фанаты думали, что Джанкарло достанется роль Нормана Озборна или Доктора Дума. Однако его образ в ленте по Капитана Америка сильно отличается от этих двух героев.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года. В ленте снялись Энтони Маки, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие.