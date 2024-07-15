ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла пятая серия второго сезона сериала «Дом дракона»

Вышла пятая серия второго сезона сериала «Дом дракона»
Комментарии

Сегодня на HBO состоялась премьера пятого эпизода сериала «Дом дракона». Эпизод уже доступен для просмотра, однако в России сервис не работает.

Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Следующая серия выйдет 22 июля. Финальный, восьмой эпизод выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон. Он продолжит события второго.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории. Второй сезон тоже приняли тепло, оставляя в основном хорошие впечатления после просмотра.

Материалы по теме
В «Пацанах» страсти накаляются до предела: через неделю уже финал сезона
В «Пацанах» страсти накаляются до предела: через неделю уже финал сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android