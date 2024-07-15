«Все проблемы Голливуд может решить хорошим кино»: Глен Пауэлл — о современных фильмах

В свежем интервью Глен Пауэлл, сыгравший в лентах «Топ Ган: Мэверик», «Кто угодно, кроме тебя» и других картинах, немного поговорил про современную киноиндустрию.

По мнению актёра, в современном Голливуде нет проблемы, которую нельзя было бы решить выпуском качественной ленты.

Я убеждён, что у Голливуда нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить с помощью действительно хорошего фильма. Существует одна вещь, которую я недавно понял. Когда студии говорят, что жанр мёртв, это не так. Зачастую это значит, что есть огромные возможности, потому что рынок не обслуживается.

Ещё Пауэлл отметил, что зрители просто хотят получить хорошее кино и приятно провести время. Если на какой-то жанр ходят меньше, чем на другой, это не значит, что он мёртв. Просто в нём нужно выпустить достойную картину, отметил Глен.