ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер шестого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»

Вышел трейлер шестого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»
Комментарии

HBO опубликовала тизер-трейлер шестого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Эпизод выйдет 22 июля — ровно через неделю. Премьера восьмой, финальной серии состоится 5 августа.

В ролике показали ключевых персонажей, немного диалогов между ними и, конечно же, драконов.

В ролике могут быть потенциальные спойлеры для тех, кто не смотрел предыдущие эпизоды шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Материалы по теме
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android