Вышел трейлер шестого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»

HBO опубликовала тизер-трейлер шестого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Эпизод выйдет 22 июля — ровно через неделю. Премьера восьмой, финальной серии состоится 5 августа.

В ролике показали ключевых персонажей, немного диалогов между ними и, конечно же, драконов.

В ролике могут быть потенциальные спойлеры для тех, кто не смотрел предыдущие эпизоды шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.