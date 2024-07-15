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Фильм «Не одна дома» возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные

Фильм «Не одна дома» возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные
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По данным издания Kinobusiness, лидером кинопроката России за минувший уикенд стала комедия «Не одна дома» с блогершей Миланой Хаметовой в главной роли.

Ленте за выходные покорились 43,7 млн рублей. На втором месте по сборам — мультфильм «Большое путешествие: вокруг света» Василия Ровенского, собравший 20,8 млн рублей. Третью строчку рейтинга занял фильм ужасов «Астрал: ночной кошмар», собравший 19 млн рублей за минувший уикенд.

Лента «Не одна дома» рассказывает о пятикласснице Маше Хаметовой, которая остается дома одна, когда родители уезжают в срочную командировку. За девочкой присматривает няня-мошенница, которую школьнице предстоит разоблачить с помощью всех доступных гаджетов и даже нейросети.

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