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Популярный блогер Wylsacom рассказал, как спасти смартфон от перегрева

Популярный блогер Wylsacom рассказал, как спасти смартфон от перегрева
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Популярный блогер Валентин Wylsacom Петухов рассказал, как можно спасти свой смартфон от жаркой погоды и перегрева. Он дал несколько советов, которые должны помочь охладить смартфон.

К сожалению, проблема перегрева смартфонов на солнце существует уже несколько лет. Да и перегрева вообще. Так что сразу успокою: нет, это не брак. Зачем мне экран на 5 тыс. нит, если на солнце он перегреется за 30 секунд и уведёт экран в мрачное состояние.

Первый и, пожалуй, главный совет — не носить смартфон в чехле, поскольку без него гаджет лучше отводит тепло. Ещё блогер посоветовал использовать режим энергосбережения, чтобы сильно не нагружать процессор.

Третий совет — если смартфон перегрелся, его можно просто выключить. Это «быстро и эффективно». Вдобавок к прочему Wylsacom порекомендовал банально охлаждать своё устройство. К примеру, засунув гаджет в лёд.

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