Тимоти Шаламе ужасно и токсично вёл себя на съёмках фильма о Бобе Дилане — СМИ

По данным источников издания Daily Mail, Тимоти Шаламе отвратительно вёл себя на съёмках байопика о музыканте Бобе Дилане. Актёр якобы проявлял токсичность и враждебность по отношению к другим членам съёмочной группы.

По словам одного из работников, никому не разрешали смотреть актёру в глаза или представляться перед ним. В ходе одной из потасовок Шаламе разозлился на члена съёмочной команды во время того, когда он фотографировал солнечное затмение. Дело в том, что в этот момент на снимок случайно попал сам Шаламе.

Охранник, присутствующий на съёмках, обыскал смартфон работника и заставил его удалить фотографию.

Отмечают, что Шаламе на протяжении всех съёмок вёл себя эгоистично. Один раз артист занял туалет в трейлере и провёл там очень много времени, образуя огромную очередь.

Обвинения коснулись и режиссёра ленты Джеймса Мэнголда. Постановщик якобы грубо обращался с сотрудниками и даже толкнул ассистента продюсера. После жалоб на режиссёра и выговора от руководства Мэнголд исправился, но это длилось не долго.

У ленты про Боба Дилана пока нет даты выхода.