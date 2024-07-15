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«Не вижу смысла»: Сергей Бурунов — о продолжении сериала «Слово пацана»

«Не вижу смысла»: Сергей Бурунов — о продолжении сериала «Слово пацана»
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В недавней беседе с изданием News.ru актёр Сергей Бурунов прокомментировал вопрос о втором сезоне сериала «Слово пацана». Артист не видит смысла выпускать продолжение шоу, поскольку он считает его законченным.

По мнению Бурунова, если развивать хронологию дальше, будет уже «Бригада», а не казанский феномен в период с 1986 по 1989 годы.

Ну, это вопрос не ко мне, но, честно, не хотел бы, поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвящённый казанскому феномену, и определённый отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже «Бригада». Поэтому не вижу смысла
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