«Не вижу смысла»: Сергей Бурунов — о продолжении сериала «Слово пацана»

В недавней беседе с изданием News.ru актёр Сергей Бурунов прокомментировал вопрос о втором сезоне сериала «Слово пацана». Артист не видит смысла выпускать продолжение шоу, поскольку он считает его законченным.

По мнению Бурунова, если развивать хронологию дальше, будет уже «Бригада», а не казанский феномен в период с 1986 по 1989 годы.

Ну, это вопрос не ко мне, но, честно, не хотел бы, поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвящённый казанскому феномену, и определённый отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже «Бригада». Поэтому не вижу смысла