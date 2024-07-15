Team Secret и nouns отказались от выступления на китайском топ-турнире по Dota 2

Команды Team Secret и nouns пропустят китайский чемпионат Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс. Об этом рассказали организаторы соревнования.

По словам турнирного оператора, европейская Team Secret и североамериканская nouns пропустят соревнование в Китае из-за «визовых проблем» и «перестройки команды». Второе утверждение, скорее всего, касается коллектива Клемента Puppey Иванова, так как ростер из Северной Америки в это же время будет выступать на Elite League Season 2 в Перу.

В связи с этим организаторами турнира Clavision Snow Ruyi Invitational было принято решение сократить количество участников соревнования с 12 команд до 10.

Чемпионат Clavision Snow Ruyi Invitational по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования такие коллективы, как Team Spirit, Natus Vincere и Virtus.pro разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.