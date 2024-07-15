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Вышел тизер сериала о группе «Комбинация» от авторов «Короля и Шута»

Вышел тизер сериала о группе «Комбинация» от авторов «Короля и Шута»
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Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал первый тизер сериала «Комбинация», рассказывающего про одноимённую культовую музыкальную группу.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Проект посвящён творческому пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Главные роли в проекте исполнят Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьёв и другие.

Продюсерами проекта выступят Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над сериалом «Король и Шут».

Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

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