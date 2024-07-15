Вышел новый трейлер сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР — премьера 3 августа

«Кинопоиск» выпустил новый трейлер грядущего сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. Премьера шоу состоится уже 3 августа — в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»).