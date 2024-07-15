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Актёр Гоша Куценко поделился подробностями съёмок фильма «Красный шёлк»

Актёр Гоша Куценко поделился подробностями съёмок фильма «Красный шёлк»
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Гоша Куценко во время творческой встречи с жителями Иркутска рассказал о работе над лентой «Красный шёлк», в которой актёр сыграл главную роль.

Это совместная российско-китайская картина, наверное, первая такого уровня. Эта картина — путешествие на транссибирском экспрессе. У нас по сюжету поезд проезжает мимо Иркутска, и мы даже отсняли сцену на перроне «Иркутск», ну, под Питером, правда. У нас в этой сцене была перестрелка.

Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. В фильме сыграли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин.

Премьера ленты состоится 20 февраля 2025 года.

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