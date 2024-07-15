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Сколько энергии потребляют видеокарты RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5060

Стало известно энергопотребление новых видеокарт NVIDIA RTX 5000
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В ближайшие месяцы NVIDIA анонсирует новую линейку потребительских видеокарт RTX 5000. Инсайдеры ежемесячно делятся предварительной информацией о новых графических чипах, однако в этот раз более достоверные данные предоставила компания Seasonic.

На своём официальном сайте производитель раньше времени указал энергопотребление будущей линейки. Так, флагманская RTX 5090 будет потреблять около 500 Вт — это на 50 Вт больше, чем необходимо RTX 4090. Но самая заметная разница произойдёт с RTX 5060 — для её работы требуется 170 Вт, тогда как RTX 4060 потребляет 115 Вт.

Энергопотребление видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 от Seasonic

  • RTX 5090 — 500 Вт (450 Вт у RTX 4090)
  • RTX 5080 — 350 Вт (320 Вт у RTX 4080)
  • RTX 5070 — 220 Вт (200 Вт у RTX 4070)
  • RTX 5060 — 170 Вт (115 Вт у RTX 4060).

По данным инсайдеров, анонс RTX 5000 состоится в ближайшие месяцы, а в продажу чипы поступят в октябре.

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