Расписание первого дня плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Сегодня, 16 июля, начнётся плей-офф международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2, проходящий в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

В первый день финальной стадии турнира пройдут четыре серии первого раунда верхней сетки. По итогам противостояний победители выйдут в полуфиналы, а проигравшие упадут в нижнюю сетку. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Расписание игр Riyadh Masters 2024 на вторник, 16 июля:

12:00. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — OG (Европа);

15:30. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — WBG.XG (Китай);

15:30. Верхняя сетка, Entity (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);

19:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция).

В матчах на вылет нижней сетки проигравших будут ждать такие команды, как BetBoom Team, Aurora, LGD Gaming и PSG Quest.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.