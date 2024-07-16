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Расписание игр Riyadh Masters 2024 на 16 июля (Рияд по Доте)

Расписание первого дня плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Сегодня, 16 июля, начнётся плей-офф международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2, проходящий в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

В первый день финальной стадии турнира пройдут четыре серии первого раунда верхней сетки. По итогам противостояний победители выйдут в полуфиналы, а проигравшие упадут в нижнюю сетку. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Расписание игр Riyadh Masters 2024 на вторник, 16 июля:

  • 12:00. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — OG (Европа);
  • 15:30. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — WBG.XG (Китай);
  • 15:30. Верхняя сетка, Entity (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 19:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция).

В матчах на вылет нижней сетки проигравших будут ждать такие команды, как BetBoom Team, Aurora, LGD Gaming и PSG Quest.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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