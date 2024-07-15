Анонс футсима EA Sports FC 25 состоится 17 июля — инсайдер

Большой анонс EA Sports FC 25 всё ближе, и инсайдеры продолжают делиться подробностями будущего проекта. Авторитетное издание Dealabs опубликовало детальную информацию об анонсе проекта, который должен состояться уже в среду, 17 июля. Вместе с анонсом разработчики из EA Sports также откроют предзаказы.

В остальном портал подтвердил информацию о том, что на обложке будет полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, а в продвинутых изданиях также будут изображены Джанлуиджи Буффон, полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, а также Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм. Они будут держать в своих руках различные трофеи.

Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях. Всю информацию о будущих нововведениях авторы раскроют в момент анонса.