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Когда анонсируют EA Sports FC 25 (Фифа 25)

Анонс футсима EA Sports FC 25 состоится 17 июля — инсайдер
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Большой анонс EA Sports FC 25 всё ближе, и инсайдеры продолжают делиться подробностями будущего проекта. Авторитетное издание Dealabs опубликовало детальную информацию об анонсе проекта, который должен состояться уже в среду, 17 июля. Вместе с анонсом разработчики из EA Sports также откроют предзаказы.

В остальном портал подтвердил информацию о том, что на обложке будет полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, а в продвинутых изданиях также будут изображены Джанлуиджи Буффон, полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, а также Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм. Они будут держать в своих руках различные трофеи.

Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях. Всю информацию о будущих нововведениях авторы раскроют в момент анонса.

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