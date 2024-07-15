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Вышел трейлер российской мелодрамы «Между нами» — премьера 12 сентября

Вышел трейлер российской мелодрамы «Между нами» — премьера 12 сентября
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Кинокомпания «Берг Саунд» опубликовала первый трейлер семейной мелодрамы «Между нами». Премьера ленты в кинотеатрах России 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале BERG SOUND. Права на видео принадлежат «Берг Саунд».

«Между нами» расскажет о талантливом, но несостоявшемся драматурге Мите, который становится призраком, впав в кому от лапши не самого быстрого приготовления. И каково было его возмущение, когда в его квартиру заселяются своенравная 13-летняя Ника и её старшая сестра актриса Даша. Митя всеми силами пытается выселить незваных гостей, но вскоре выясняется, что Ника — единственная, кто может его видеть, а в Дашу он постепенно влюбляется. Теперь только две сестры способны помочь герою дописать пьесу, вернуться к жизни и обрести свою любовь.

Главные роли в картине сыграли Виталия Корниенко, Ян Цапник, Марк Богатырёв, Фёдор Федотов, Павел Ворожцов и Дарья Петриченко. Режиссёром выступил Анарио Мамедов.

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