В фильме «Руслан и Людмила» сыграют Рузиль Минекаев и Алёна Долголенко

Компания «Марс Медиа» назвала исполнителей главных ролей в фэнтези «Руслан и Людмила». В ленте сыграют Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»).

Съёмки будущей картины начнутся следующей весной, а премьера ленты запланирована на 2027 год, точная дата станет известна позднее. Режиссёром выступит Егор Чичканов («И снова здравствуйте»).

«Руслан и Людмила» расскажет историю молодого витязя Руслана, который встаёт на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира. Он планировал выдать дочь замуж за одного из достойных молодцев: Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Людмила же влюбляется в Руслана, но их счастью не бывать: отец против, а потом Людмилу и вовсе похищает завистливый колдун Черномор, жаждущий отомстить князю за былые обиды. Теперь Руслану и трём витязям-соперникам предстоит преодолеть нелёгкий путь до замка колдуна, раздобыть меч-кладенец, который охраняет голова богатыря Святогора, и бросить вызов коварному Черномору, чтобы освободить красавицу Людмилу.