Анонсированы три новых персонажа в Genshin Impact — Маулани, Кинич и Качина

Разработчики Genshin Impact официально представили подробности о трёх следующих играбельных персонажах — все они ранее появлялись в трейлере нового региона Натлана.

Этот анонс означает, что все три героя с большой долей вероятности появятся в игре в следующем обновлении 5.0 вместе с выходом Натлана и другими нововведениями. Отметим, что теперь постеры персонажей выглядят иначе: на них показаны транспортные средства (вероятно, индивидуальные для каждого героя).

Девушку по имени Муалани описывают как бесстрашного проводника, которому известны все самые опасные маршруты. В игре она будет перемещаться по воде на доске для сёрфинга в виде акулы, а также сможет сражаться с помощью силы гидро.

Муалани в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Кинича окружающие описывают как жёсткого и безжалостного охотника на завриан, с которыми люди уже научились жить в мире — но в то же время ответственного и верного исполнителя. Он владеет силой дендро и умеет перемещаться по воздуху, а также путешествует с дракончиком Ахавом.

Кинич в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Наконец, Качина — смелый ребёнок из клана Детей Эха, который знает все горные тропинки и умеет находить глубоко зарытые сокровища. Девушка может двигаться на механическом устройстве и сражается с помощью гео-стихии.

Качина в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Обновление 5.0 для Genshin Impact с Натланом и новыми персонажами выйдет 28 августа 2024 года.