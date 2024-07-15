Стал известен состав русскоязычной студии освещения Esports World Cup по Counter-Strike 2
Турнирный оператор FISSURE анонсировал талантов русскоязычной студии освещения чемпионата мира по Counter-Strike 2, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.
Всего топ-турнир по CS2 на русском языке будут освещать 19 человек. На трансляциях будут работать ведущие, комментаторы, аналитики и интервьюер.
Студия освещения EWC 2024 по CS2 на русском языке:
- Павел Toll Григорьев (ведущий);
- Никита Zais Захаров (ведущий);
- Дмитрий Zloba Иринчук (ведущий);
- Дмитрий Hooch Богданов (интервьюер);
- Никита Sheyl Демешов (комментатор);
- Егор flamie Васильев (комментатор);
- Тагир xrust_t Хуснутдинов (комментатор);
- Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков (комментатор);
- Евгений ВАС9СКОРОСТb Ватлашов (комментатор);
- Георгий WorldEdit Яскин (комментатор);
- Роман CyberFocus Дергач (комментатор);
- Александр Zoner Богатырев (комментатор);
- Магеррам mAger Ахмедов (аналитик);
- Алмаз Almazer Асадуллин (аналитик);
- Михаил Dosia Столяров (аналитик);
- Рустем Mou Телепов (аналитик);
- Артём mouseTT Карягин (аналитик);
- Даурен AdreN Кыстаубаев (аналитик);
- Адлет keeN Нурсеитов (аналитик).
Чемпионат Esports World Cup 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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