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Стал известен состав русскоязычной студии освещения Esports World Cup по Counter-Strike 2

Стал известен состав русскоязычной студии освещения Esports World Cup по Counter-Strike 2
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Турнирный оператор FISSURE анонсировал талантов русскоязычной студии освещения чемпионата мира по Counter-Strike 2, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

Всего топ-турнир по CS2 на русском языке будут освещать 19 человек. На трансляциях будут работать ведущие, комментаторы, аналитики и интервьюер.

Студия освещения EWC 2024 по CS2 на русском языке:

  • Павел Toll Григорьев (ведущий);
  • Никита Zais Захаров (ведущий);
  • Дмитрий Zloba Иринчук (ведущий);
  • Дмитрий Hooch Богданов (интервьюер);
  • Никита Sheyl Демешов (комментатор);
  • Егор flamie Васильев (комментатор);
  • Тагир xrust_t Хуснутдинов (комментатор);
  • Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков (комментатор);
  • Евгений ВАС9СКОРОСТb Ватлашов (комментатор);
  • Георгий WorldEdit Яскин (комментатор);
  • Роман CyberFocus Дергач (комментатор);
  • Александр Zoner Богатырев (комментатор);
  • Магеррам mAger Ахмедов (аналитик);
  • Алмаз Almazer Асадуллин (аналитик);
  • Михаил Dosia Столяров (аналитик);
  • Рустем Mou Телепов (аналитик);
  • Артём mouseTT Карягин (аналитик);
  • Даурен AdreN Кыстаубаев (аналитик);
  • Адлет keeN Нурсеитов (аналитик).

Чемпионат Esports World Cup 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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