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Стал известен состав русскоязычной студии освещения Esports World Cup по Counter-Strike 2

Турнирный оператор FISSURE анонсировал талантов русскоязычной студии освещения чемпионата мира по Counter-Strike 2, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

Всего топ-турнир по CS2 на русском языке будут освещать 19 человек. На трансляциях будут работать ведущие, комментаторы, аналитики и интервьюер.

Студия освещения EWC 2024 по CS2 на русском языке:

Павел Toll Григорьев (ведущий);

Никита Zais Захаров (ведущий);

Дмитрий Zloba Иринчук (ведущий);

Дмитрий Hooch Богданов (интервьюер);

Никита Sheyl Демешов (комментатор);

Егор flamie Васильев (комментатор);

Тагир xrust_t Хуснутдинов (комментатор);

Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков (комментатор);

Евгений ВАС9СКОРОСТb Ватлашов (комментатор);

Георгий WorldEdit Яскин (комментатор);

Роман CyberFocus Дергач (комментатор);

Александр Zoner Богатырев (комментатор);

Магеррам mAger Ахмедов (аналитик);

Алмаз Almazer Асадуллин (аналитик);

Михаил Dosia Столяров (аналитик);

Рустем Mou Телепов (аналитик);

Артём mouseTT Карягин (аналитик);

Даурен AdreN Кыстаубаев (аналитик);

Адлет keeN Нурсеитов (аналитик).

Чемпионат Esports World Cup 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.