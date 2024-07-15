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«Ростелеком» хочет создать российскую игровую консоль

«Ростелеком» хочет создать российскую игровую консоль
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Представители «Ростелекома» сообщили о своей заинтересованности в создании отечественной игровой консоли — в компании считают это направление перспективным с точки зрения бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на фоне прошедшего в правительстве совещания с представителями игровой индустрии.

Есть ли у «РТ» конкретный проект, не уточняется, но в компании уже выбрали операционную систему — отечественную «Аврору». Производством электронных блоков планирует заняться «Бештау» (сейчас компания занимается производством мониторов, телевизоров и другой техники), а мощности для изготовления самих консолей предоставит GS Group — либо же будут заключены контракты с китайскими площадками.

Президент России Владимир Путин ещё в марте поручил кабмину рассмотреть вопрос о производстве отечественной игровой консоли. 15 июня Минпромторг начал поиск разработчика, инициировав переговоры с несколькими IT-компаниями.

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