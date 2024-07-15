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Сарик Андреасян снимет фильм «Сказка о царе Салтане»

Сарик Андреасян снимет фильм «Сказка о царе Салтане»
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Российский режиссёр Сарик Андреасян выступит постановщиком фильма «Сказка о царе Салтане», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Сценаристом выступит Алексей Гравицкий, а оператором — Кирилл Зоткин, оба работали над «Онегиным».

Картину будут снимать в три этапа. Прямо сейчас на Байкале строятся декорации, чтобы снимать сцены с бочкой. После этого работа над картиной пройдёт на озере Севан и на Каспийском море, а затем производство пройдёт в том числе с помощью LED-экранов, проецирующих изображение на съёмочной площадке.

Продюсеры рассчитывают на бюджет в размере 700 млн рублей. Из них 150 млн рублей уйдут на костюмы, необходимые для передачи аутентичности. Экранизация знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.

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