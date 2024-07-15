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Стрим версии Honkai Star Rail 2.4 «Поединок под лазурным небосводом» — дата и время, детали ссылка на трансляцию

Обновление 2.4 для Honkai Star Rail покажут на стриме 19 июля
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Разработчики Honkai: Star Rail в ходе традиционной прямой трансляции представят новую версию игры 2.4 с подзаголовком «Поединок под лазурным небосводом».

Детали обновления 2.4 для HSR покажут на стриме в эту пятницу, 19 июля в 14:30 мск — эфир пройдёт на Twitch и YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

HoYoverse обещают подробнее раскрыть геймплей персонажей Юньли и Цзяоцю, а также рассказать о новых сюжетных линиях и временных событиях. Также в ходе эфира разработчики раздадут награды — промокоды на донатную валюту и ресурсы, действующие только в день проведения стрима.

Сам апдейт Honkai Star Rail 2.4 станет доступен 31 июля. Помимо новых персонажей и продолжения сюжета Альянса Сяньчжоу, игроки ожидают второй образ героини Март 7 и игровые локации для исследования.

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