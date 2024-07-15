Российская сказка «Молодая Яга» будет фильмом в духе «Малефисенты»

Киностудия «Рок» представила ряд деталей о предстоящем фэнтези-фильме «Молодая Яга» — лента расскажет о становлении сказочной колдуньи.

Режиссёром фэнтези станет Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»), а сценарий напишет Ольга Дубовая («Яга. Кошмар тёмного леса», «Русалка. Озеро мёртвых»). При создании оригинальной истории о молодости Бабы-Яги авторы ориентируются на такие проекты, как «Малефисента», «Алиса в стране чудес» и «Он – дракон».

Актёрский состав пока остаётся неизвестным, но авторы планируют привлечь к съёмкам Полину Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!», «Тур с Иванушками»), Ксению Трейстер («Война и мир», «Пищеблок») и Елизавету Ищенко («Алиса не может ждать»).

Фильм «Молодая Яга», вероятнее всего, выйдет в конце 2025-го или в 2026 году. Ранее лента претендовала на поддержку Фонда кино, но не прошла отбор.