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Российская сказка «Молодая Яга» будет фильмом в духе «Малефисенты»

Российская сказка «Молодая Яга» будет фильмом в духе «Малефисенты»
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Киностудия «Рок» представила ряд деталей о предстоящем фэнтези-фильме «Молодая Яга» — лента расскажет о становлении сказочной колдуньи.

Режиссёром фэнтези станет Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»), а сценарий напишет Ольга Дубовая («Яга. Кошмар тёмного леса», «Русалка. Озеро мёртвых»). При создании оригинальной истории о молодости Бабы-Яги авторы ориентируются на такие проекты, как «Малефисента», «Алиса в стране чудес» и «Он – дракон».

Актёрский состав пока остаётся неизвестным, но авторы планируют привлечь к съёмкам Полину Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!», «Тур с Иванушками»), Ксению Трейстер («Война и мир», «Пищеблок») и Елизавету Ищенко («Алиса не может ждать»).

Фильм «Молодая Яга», вероятнее всего, выйдет в конце 2025-го или в 2026 году. Ранее лента претендовала на поддержку Фонда кино, но не прошла отбор.

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